сегодня в 10:58

Суд поддержал решение УФАС о включении компании из Волоколамска в РНП

Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России о включении сведений в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба ведомства.

Ранее в Московское областное УФАС России поступило обращение муниципального учреждения «Лотошинский парк культуры и отдыха» о внесении сведений в отношении ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» в РНП по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на выполнение работ по обустройству и восстановлению тротуаров на территории парка.

По результатам рассмотрения обращения управление признало действия общества не соответствующими закону, сведения в отношении общества подлежащими включению в РНП.

Общество не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Волоколамская дорожная передвижная механизированная колонна» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.