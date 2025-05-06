Суд поддержал решение УФАС о нарушении организациями закона о защите конкуренции

Арбитражный суд Московского округа признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» закона о защите конкуренции, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее оператором электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» были представлены сведения о наличии признаков нарушения закона о защите конкуренции в действиях ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис», совершенных в ходе проведения электронных аукционов, проведенных для нужд АО «Тамбовская сетевая компания».

По результатам рассмотрения сведений управлением было возбуждено дело и вынесено решение о нарушении ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах, и выдано обязательное для исполнения предписание.

ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» не согласились с решением и предписанием управления и обратились в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области также функционирует Главное контрольное управление, в его задачи входит мониторинг работы всех заказчиков и поставщиков в финансово-бюджетной сфере и сфере закупок. Благодаря информационным ресурсам в режиме реального времени Мособлконтроль видит работу всех заказчиков и поставщиков Подмосковья, исполнение всех муниципальных контрактов. Наиболее частыми являются нарушения при размещении извещений о закупках, при направлении сведений по контрактам в реестр Единой информационной системы в сфере закупок.