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Суд поддержал решение о возмещении ущерба землям в Ленинском округе

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил правоту Минэкологии Московской области в споре с индивидуальной предпринимательницей, владелицей земель в Ленинском городском округе. Ранее Арбитражный суд Москвы вынес решение о возмещении ущерба, нанесенного незаконным размещением отходов в поселке Горки Ленинские, сообщает пресс-служба ведомства.

Факт незаконного завоза и размещения отходов на участке был установлен инспекторами эконадзора. В ходе обследования на территории привлеченными специалистами ООО «Экоцентр» проведены отборы проб с последующей экспертизой отобранных образцов, маркшейдерские исследования.

По результатам контрольного мероприятия собственнице, не обеспечившей контроль за состоянием земель, объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Согласно выводам экспертов, размер вреда, причиненного почвам в результате перекрытия плодородного слоя, превысил 2 миллиона рублей. По иску Минэкологии суд первой инстанции вынес решение о возмещении этой суммы. Не согласившись, ответчица подала апелляционную жалобу, однако и высшая инстанция приняла сторону министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.