Суд поддержал подмосковное УФАС в признании ПАО «Т Плюс» нарушившим закон

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ПАО «Т Плюс» закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Текон МТ» на действия ПАО «Т Плюс» (Заказчик) при проведении открытого запроса предложений в электронной форме на право заключения договора поставки продукции «Мембранные модули ультрафильтрации» для нужд Филиала «Свердловский».

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Текон МТ» обоснованной и выдало обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «Т Плюс» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

