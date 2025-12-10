Суд поддержал подмосковное УФАС в признании ПАО «КМЗ» нарушившим закон

Арбитражный суд города Москвы признал законными решение и предписание Московского областного УФАС России о нарушении ПАО «КМЗ» закона о закупках, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Инноформула» на действия ПАО «КМЗ» (Заказчик) при проведении ООО «АСТ ГОЗ» закрытого запроса котировок в электронной форме на поставку сантехники ХПВХ и НПВХ.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Инноформула» обоснованной и выдало обязательное для исполнения предписание.

Заказчик не согласился с решением и предписанием Управления и обратился в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ПАО «КМЗ» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.