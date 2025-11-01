Суд поддержал подмосковное УФАС в признании ООО «Сергиево-Посадский МПК» нарушившим закон

Ранее в управление поступила жалоба хозяйствующего субъекта на действия ООО «Сергиево-Посадский МПК» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона в электронной форме на выполнение работ по изготовлению и монтажу оборудования очистных сооружений фильтрата для комплекса по переработке коммунальных отходов.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу хозяйствующего субъекта обоснованной и выдало Заказчику и оператору электронной площадки обязательное для исполнения предписание.

ООО «Сергиево-Посадский МПК» не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «Сергиево-Посадский МПК» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.