Суд поддержал подмосковное УФАС в признании ООО «ГЭХ Закупки» нарушившим закон

Ранее в управление поступила жалоба ООО «Топливная компания «Оптима» на действия ООО «Газпром теплоэнерго Московская область» (Заказчик) при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения ЭТП Газпромбанк открытого конкурентного отбора в электронной форме на поставку дизельного топлива.

По результатам рассмотрения управление признало жалобу ООО «Топливная компания «Оптима» обоснованной.

ООО «ГЭХ Закупки» не согласилось с решением управления и обратилось в суд.

Арбитражный суд города Москвы отказал ООО «ГЭХ Закупки» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения Московского областного УФАС России.

В Московской области работает Главное контрольное управление, одной из функций которого является контроль за исполнением антимонопольного законодательства. Ведомство осуществляет контроль за деятельностью региональных и муниципальных заказчиков в контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Мособлконтроль также работает с контрактными службами и управляющими, комиссиями по осуществлению закупок и их членами, спецорганизациями для соблюдения требований законодательства РФ о контрактной системе.