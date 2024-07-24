Суд поддержал действия Минэкологии Подмосковья в отношении «Карьер-Неруд»
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Арбитражный суд Московского округа отказал горнодобывающей компании «Карьер-Неруд» в признании незаконными действий Минэкологии Подмосковья. Ранее распоряжением министерства было досрочно прекращено право пользования участком недр местного значения на месторождении «Горское» в городском округе Коломна, сообщает пресс-служба ведомства.
«Компания не раз была уличена в нарушениях условий лицензии, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В частности, она работала в отсутствие согласованного технического проекта на разработку участка недр с дальнейшей рекультивацией. Кроме того, в течение двух лет компания на предоставляла в министерство отчетность об объемах добычи. Мы несколько раз предостерегали недропользователя от нарушений, привлекали к административной ответственности должностных лиц, однако недостатки так и не были устранены».
В конце концов министерство прекратило право пользования участком на «Горском». Компания пыталась опротестовать распоряжение — сначала в арбитражном суде Московской области, а затем в десятом арбитражном апелляционном суде, но безуспешно. Теперь и арбитражный суд Московского округа подтвердил законность действий министерства.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.
Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.