Суд поддержал действия Минэкологии Подмосковья в отношении «Карьер-Неруд»

«Компания не раз была уличена в нарушениях условий лицензии, — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — В частности, она работала в отсутствие согласованного технического проекта на разработку участка недр с дальнейшей рекультивацией. Кроме того, в течение двух лет компания на предоставляла в министерство отчетность об объемах добычи. Мы несколько раз предостерегали недропользователя от нарушений, привлекали к административной ответственности должностных лиц, однако недостатки так и не были устранены».

В конце концов министерство прекратило право пользования участком на «Горском». Компания пыталась опротестовать распоряжение — сначала в арбитражном суде Московской области, а затем в десятом арбитражном апелляционном суде, но безуспешно. Теперь и арбитражный суд Московского округа подтвердил законность действий министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.