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Суд отправил замдиректора фонда капремонта Подмосковья под стражу до 17 сентября

Столичный суд отправил под стражу до 17 сентября заместителя директора фонда капитального ремонта Московской области Мстислава Дымнича, которого обвиняют во взяточничестве в особо крупном размере, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

По данным следствия, Дымнич и фигуранты дела решили получить взятку от организации, которая проводит капительные ремонты многоквартирных домов в Подмосковье.

Взятку планировали получить за покровительство при исполнении и оплате договоров.

Мстислава Дымнича подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ.