Суд отправил в тюрьму террористов за попытку срыва 9 Мая в Подмосковье

В Москве суд вынес приговор пяти фигурантам дела о подготовке теракта перед 9 Мая в Подмосковье. Их признали виновными после того, как следствие собрало полный набор доказательств их незаконных действий. Осужденные получили сроки от 4 до 19 лет лишения свободы, сообщает Управление ФСБ России по ФСВНГ.

По данным следствия, 8 мая 2023 года в Балашихе Московской области был задержан 23-летний Антон Хрипко во время попытки поджечь машины на аэродроме «Чкаловский», который обслуживает Министерство обороны. Сотрудники ФСБ России вместе с Росгвардией остановили молодого человека, который к тому же оказался членом неонацистской группировки. Он вместе с другими террористами планировал устроить нападение перед празднованием Дня Победы, но спецслужбы успели предотвратить эту угрозу.

После начала СВО в Украине гражданин Хрипко неоднократно пытался присоединиться к украинским военным формированиям националистического толка. Весной 2022 года он выехал в Польшу. Там через украинское консульство его завербовали спецслужбы Украины, пообещав ему украинское гражданство. Затем Хрипко вернулся в Россию с заданием организовать теракты на военных объектах. Помимо самого Хрипко, были задержаны и другие люди, которых он привлек к своей деятельности.

В итоге перед судом предстали 22-летние Сергей Корхов и Илья Коркач, 21-летний Иван Силин и 17-летний Леон Силашин. По данным следствия, они учились делать и использовать самодельные зажигательные бомбы, а также осваивали навыки стрельбы для совершения терактов. Военное следственное управление Следственного комитета России начало расследование в отношении этих лиц.

Суд, рассмотрев все материалы дела, вынес самое строгое наказание Хрипко. Ему предстоит провести 4 года в тюрьме, затем отправиться в колонию строгого режима еще на 15 лет. В общей сложности он приговорен к 19 годам лишения свободы, а после освобождения еще 2 года он обязан жить с ограничениями.

Трое других подсудимых — Корхов, Силин и Коркач— получили одинаковые сроки: 16 лет, из которых первые 3 года в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима, плюс год ограничений после освобождения. Самый мягкий приговор у Силашина — 4 года в воспитательной колонии. Приговор пока можно обжаловать, так как он еще не вступил в законную силу.