Суд освободил от наказания экс-совладельца «Азбуки вкуса» Якубовского

Экс-совладельца сети магазинов «Азбука вкуса» Кирилла Якубовского освободили от наказания по решению Московского городского суда. Это произошло в связи с истечением сроков давности, сообщает 112 .

Также была освобождена правая рука бизнесмена и бывший гендиректор компании «Ппфин Холдинг» Светлана Безрукова.

Ранее Пресненский районный суд Москвы приговорил Якубовского к 8 годам колонии общего режима, Безрукову — к 5 годам колонии общего режима и экс-гендиректора золотодобывающей компании «Петропавловск» Павла Масловского к 13,5 годам колонии общего режима (в совокупности с предыдущим приговором) по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Согласно версии следствия, В период с 2012 по 2015 годы Якубовский, Масловский и Безрукова получили миллионы долларов от предпринимателей. Средства были предоставлены через офшорные компании в качестве займов для холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited. Общий ущерб от этих действий составил более 126 млн долларов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.