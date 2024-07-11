Суд оставил прежним приговор сопредседателю «Мемориала»* Орлову**

сегодня в 15:05

Мосгорсуд оставил без изменения приговор бывшему сопредседателю центра «Мемориал»* Олегу Орлову** по делу о дискредитации армии. В феврале его приговорили к 2,5 годам лишения свободы, сообщает РБК.

В октябре 2023 года Орлов* получил штраф 150 тыс. рублей по уголовной статье о дискредитации армии, до этого его дважды штрафовали по аналогичной статье Административного кодекса.

Дело против правозащитника возбудили из-за его поста, где тот критически оценил происходящее в РФ и СВО на Украине.

Следственные действия ранее уже коснулись председателя совета правозащитного центра Олега Орлова, его заместителя Никиты Петрова и председателя правления общества Яна Рачинского.

* признан иноагентом и ликвидирован

** внесен в реестр иноагентов