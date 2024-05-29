Суд оставил без изменений приговор Игорю Стрелкову

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В суде признали законным четырехлетний приговор бывшему министру обороны ДНР Игорю Стрелкову (Гиркину) по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщает РИА Новости.

Приговор Стрелкову оставили без изменений. Также суд не удовлетворил апелляционные жалобы.

Приговор вступил в законную силу 29 мая, он подлежит исполнению в ближайшее время.

Стрелков получил срок в конце января 2024 года. Его судили по статье о публичных призывах к экстремизму через Сеть и признали виновным. Поводом для возбуждения уголовного дела стали два поста в личном Telegram-канале.