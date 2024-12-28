Суд оштрафовал сооснователя «Короля и Шута» Балунова за дискредитацию ВС РФ

Сооснователя и экс-басиста группы «Король и Шут» Александра Балунова (известного как Балу) оштрафовали на 30 тыс. рублей. Такое решение принято из-за дискредитации музыкантом ВС РФ, сообщает ТАСС .

Его оштрафовали по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

В материалах дела отметили, что у музыканта было пять публикаций в его Telegram-канале, он разместил их с июля по октябрь этого года. В них есть негативная оценка действий российской армии и верховного главнокомандующего на СВО. Кроме того, в трех текстах поставлен хэштег с националистическим лозунгом.

В 1988 года Александр Балунов вместе с одноклассниками Михаилом Горшеневым и Александром Щеголевым основали группу «Контора», она позднее получила известность как «Король и Шут». После 2006 года музыкант переехал в США.