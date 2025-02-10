Суд оштрафовал ООО «Фарм-Инновации» более чем на 9 млн руб из-за картельного сговора

Суд признал законным постановление Управления о привлечении ООО «Фарм-Инновации» к административной ответственности. «Фарм-Инновации» надлежит выплатить штраф в размере 9 193 644,62 рублей, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Ранее управлением по итогам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства было принято решение о признании в действиях ООО «Фарм-Инновации» и ООО «Метрикс» нарушения антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах.

На основании принятого решения Управлением было возбуждено дело об административном правонарушении и вынесено постановление о привлечении ООО «Фарм-Инновации» к административной ответственности в виде штрафа в размере 9 193 644,62 рублей.

Общество не согласилось с постановлением и обратилось в суд.

Арбитражный суд Смоленской области отказал ООО «Фарм-Инновации» в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность постановления Московского областного УФАС России (дело № А62-3582/24).

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