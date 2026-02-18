Суд оштрафовал бывшего вице-президента «Почта Банка» за СМС-спам

Бывший вице-президент и руководитель департамента CRM и развития клиентских отношений АО «Почта Банк» привлечен к административной ответственности. В отношении топ-менеджера вынесено постановление о назначении штрафа в размере 10 тысяч рублей, сообщает Московское областное УФАС России.

Основанием для разбирательства стала жалоба гражданина, поступившая в антимонопольное ведомство. Заявитель сообщил, что на его мобильный телефон поступали звонки и СМС-сообщения с рекламой банковских продуктов. При этом предварительного согласия на получение такой рекламы он не давал.

В процессе изучения материалов дела сотрудники УФАС также выявили, что распространяемая информация не содержала важных условий предоставления финансовых услуг.

По итогам проверки ведомство возбудило административное дело. Комиссия УФАС усмотрела в действиях нарушение сразу нескольких норм: части 7 статьи 5, а также пункта 2 части 2 статьи 28 Федерального закона «О рекламе». В итоге реклама была признана ненадлежащей, а принятое решение стало поводом для привлечения бывшего должностного лица банка к ответственности по части 1 статьи 14.3 Кодекса об административных правонарушениях.