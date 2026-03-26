Суд обязал «Подорожник» выплатить сотрудникам 5 млн рублей

Более 40 сотрудников «Подорожника» не получали зарплату до трех месяцев

Суд в Кемерове обязал сеть «Кофейня Подорожник» выплатить сотрудникам долги по зарплате и компенсацию морального вреда на общую сумму около 5 млн рублей, сообщает Сiбдепо .

Более 40 работников сети не получали зарплату от одного до трех месяцев. В защиту их прав выступила прокуратура, которая помогла сотрудникам обратиться в суд.

Суд постановил взыскать с компании почти 4 млн рублей задолженности по заработной плате. Дополнительно суд назначил компенсацию морального вреда в размере 820 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила около 5 млн рублей.

Представитель работодателя на заседание не явился. Несмотря на это, суд изучил материалы дела и принял решение в пользу сотрудников, сообщили в пресс-центре судов Кемеровской области.

Ранее в городе начали закрываться точки «Подорожника». Позже стало известно о крупных долгах перед персоналом. В судах продолжают рассматривать и другие обращения работников. Решение по данному делу пока не вступило в законную силу.

