Суд в Петербурге обязал «колдуна вуду» вернуть клиенту 72 тыс руб

Руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева рассказала, что Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга обязал мужчину, называвшего себя колдуном вуду, вернуть клиенту более 72 тысяч рублей за неоказанные услуги, сообщает «Царьград» .

Житель Петербурга, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, нашел в интернете объявление о магической помощи и заплатил 51 тысячу рублей за «решение всех проблем». Вместо обещанных ритуалов он получил несколько сообщений и рекомендации с элементами йоги, которые не дали результата.

После этого клиент обратился в суд с требованием вернуть деньги и компенсировать моральный вред. Ответчик настаивал, что оказал консультационные и психологические услуги по авторской методике.

Суд установил, что письменный договор стороны не заключали, а характер услуг не был согласован: заказчик рассчитывал на магические ритуалы, исполнитель фактически предлагал психологическую помощь. Поскольку доказательств оказания заявленных услуг представлено не было, договор признали незаключенным и применили нормы о неосновательном обогащении.

С ответчика взыскали 51 тысячу рублей, проценты за пользование чужими средствами и судебные расходы. Общая сумма превысила 72 тысячи рублей. В компенсации морального вреда суд отказал из-за отсутствия доказательств серьезных нравственных страданий.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.