Суд не стал взыскивать 15 млн рублей со скончавшегося дроппера по делу Долиной

Йошкар-Олинский городской суд не стал взыскивать 15 млн рублей с дроппера Александра Келдыбаева, который принимал участие в деле об обмане с квартирой певицы Ларисы Долиной. Мужчина скончался до начала судебного процесса, говорится в попавших в распоряжение РИА Новости материалах.

Силовики выяснили, что Келдыбаев открыл банковский счет 21 июня 2024 года. В тот день Долина перевела ему 5 млн рублей. 27 июня артистка отправила еще 10 млн. В назначении платежа было указано: «Оплата услуг». Общая сумма составила 15 млн рублей.

Во время рассмотрения гражданского дела выяснилось, что Келдыбаев скончался. Производство по нему завершено по тем требованиям, которые предъявлялись к предполагаемому дропперу.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье владелицей квартиры в Хамовниках. Девушка приобрела ее у Долиной летом 2024 года. Сумма сделки составила 112 млн рублей.

Прошлые решения судов, которые оставляли имущество в собственности у артистки, говорившей, что была под влиянием аферистов в период сделки, оказались отменены. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Решение вступило в силу незамедлительно.

