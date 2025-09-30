Суд на этой неделе может завершить изучать показания по делу о «Крокусе»

Второй западный окружной военный суд на этой неделе может завершить изучать показания потерпевших по делу о теракте в «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости .

Отмечается, что изучая показания, суд приглашал всех потерпевших в алфавитном порядке.

«Мы уже на „Я“, то ли закончили, то ли заканчиваем, скорее всего, дооглашают остальных в ходе ближайшего заседания и начнут другие материалы оглашать», — сообщили в суде.

Второй западный окружной военный суд в августе в выездном формате начал рассматривать уголовное дело о теракте по существу. Заседания проходили в здании Мосгорсуда. Но через некоторое время процесс закрыли от публики по ходатайству прокурора, чтобы обеспечить безопасность участников.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо пытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.