Суд на 2 года увеличил срок экс-координатору штаба Навального* в Уфе

Верховный суд Башкирии принял решение увеличить с 7,5 до 9,5 лет срок лишения свободы бывшему координатору штаба Алексея Навального* в Уфе Лилии Чанышевой в рамках дела об организации экстремистского сообщества. Об этом сообщает ТАСС .

Кировский районный суд Уфы арестовал Канышеву 10 ноября 2021 года. Она неоднократно привлекалась к ответственности за участие в несанкционированных акциях. Свою вину Чанышева не признала.

В июне прошлого года Кировский районный суд в Уфе приговорил Чанышеву к 7,5 тюремного заключения и штрафу в размере 400 тыс. рублей по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества).

В марте уголовное дело в отношении Чанышевой было возвращено в Верховный суд Башкирии для его рассмотрения в новом составе суда. Судебная коллегия по уголовным делам изменила приговор и увеличила срок лишения свободы до 9,5 лет.

Навальный* скончался 16 февраля в исправительной колонии «Полярный волк» в ЯНАО. После прогулки оппозиционер внезапно почувствовал себя плохо и потерял сознание. Его похоронили 1 марта на Борисовском кладбище в Москве.

*включен в реестр иностранных агентов, включен в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности; включен Минюстом в реестр иноагентов.