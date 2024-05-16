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Суд может продлить срок содержания под стражей обвиняемому в теракте в Крокусе

Басманный суд Москвы рассмотрит материалы о продлении срока содержания под стражей Далерджона Мирзоева*, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Материал по продлению срока обвиняемому в совершении теракта в «Крокус Сити Холле» уже поступил в суд.

По версии следствия, Далерджон Мирзоев непосредственно принимал участие в исполнении террористического акта в «Крокус Сити Холл».

Ранее Басманный суд столицы рассмотрел ходатайство о продлении ареста фигуранту уголовного дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Мухаммадсобиру Файзову*. Его заключили под стражу до 22 августа 2024 года.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел 22 марта. Преступники ворвались в здание и начали расстреливать пришедших на концерт людей, а затем подожгли помещение. Завалы разбирали пять дней. В результате трагедии погибли 144 человека.

* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов​