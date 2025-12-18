Суд Москвы заочно приговорил секс-блогера Казанцеву* к 9 годам лишения свободы

В Москве вынесли приговор 39-летней секс-блогерше Александре Казанцевой*, которую признали виновной сразу по нескольким статьям. Женщине заочно назначили девять лет колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Казанцева* обвиняется в распространении фейков о ВС РФ, вербовке в деятельность экстремистской организации, участии в деятельности запрещенной экстремистской организации, а также в уклонении от обязанностей иноагента. Дело рассматривалось в отсутствие подсудимой, сама она находится в розыске и заочно арестована.

По данным следствия, в феврале 2025 года фигурантка разместила на своей странице в соцсети публикацию, содержащую фейки о ВС РФ. Также она с декабря 2023 года по май 2025 года участвовала в деятельности экстремистской организации, а также вовлекала в нее других лиц.

Кроме того, женщину дважды в течение года штрафовали за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако она продолжила распространять сведения в сети без соответствующей маркировки.

Суд заочно отправил ее за решетку на 9 лет, а также запретил ей заниматься администрированием сайтов сроком на 5 лет.

*Признана иноагентом, внесена в перечень физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

