Суд Москвы вынес условный срок генералу в отставке

Московский гарнизонный военный суд завершил разбирательство в отношении генерал-майора Минобороны Анвара Галимуллина, признанного виновным в служебном подлоге и растрате бюджетных средств в особо крупном размере, сообщает ТАСС.

Фигурант получил 2,5 года условно с трехлетним испытательным сроком и штрафом в полмиллиона рублей.

Аналогичное наказание по этому же делу понес полковник запаса Юрий Убогий — 1,5 года условно с аналогичным испытательным сроком и штрафной санкцией. Офицерам также запретили занимать руководящие должности в течение двух лет.

Оба фигуранта находились на свободе под подпиской о невыезде на протяжении всего судебного процесса. В материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, не уточняется сумма ущерба, однако речь идет о квалификации «особо крупный размер», что по соответствующей статье УК РФ предполагает сумму свыше 1 млн рублей.