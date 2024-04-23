Суд Москвы приговорил совладельцев австрийской компании к 6 годам тюрьмы
Симоновский районный суд приговорил совладельцев австрийской компании «S&I Handels- und Beteiligungsgesellschaft mbH» к оплате штрафа за мошенничество, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Юрий Савяка и Ольга Крыканова были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы в размере на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей в доход государства.
Срок исчисляется с момента их фактического задержания и заключения под стражу после розыска. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании средств в размере более 140 млн рублей.