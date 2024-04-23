Суд Москвы приговорил совладельцев австрийской компании к 6 годам тюрьмы

Юрий Савяка и Ольга Крыканова были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Суд приговорил их к наказанию в виде лишения свободы в размере на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 900 000 рублей в доход государства.

Срок исчисляется с момента их фактического задержания и заключения под стражу после розыска. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании средств в размере более 140 млн рублей.