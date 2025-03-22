Суд Москвы частично удовлетворил иски родных погибших в ТЦ «Зимняя вишня»

Дорогомиловский суд Москвы частично удовлетворил 11 исков родственников погибших в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово о компенсации морального вреда к МЧС России и ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», сообщает РИА Новости со ссылкой на картотеку инстанции.

«Удовлетворено частично», — говорится в картотеке.

Сумма взысканных денежных средств не уточняется.

В результате ЧП в «Зимней вишне» было открыто 4 уголовных производства, и все 15 фигурантов были приговорены к реальным срокам заключения — от 5 до 18 лет. На сегодняшний день из мест лишения свободы вышли 10 осужденных.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в городе Кемерово произошёл в воскресенье 25 марта 2018 года на площади 1,6 тыс. кв. м с последующим обрушением кровли. В результате пожара погибли 60 человек, из них 37 детей, 79 человек пострадало.