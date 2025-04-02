Суд: купленное в гражданском браке имущество не является совместно нажитым

Верховный суд РФ определил, что имущество, приобретенное в гражданском браке, не является совместно нажитым. Его нельзя делить после расставания влюбленных, сообщает РИА Новости .

Суд рассматривал дело супругов из Краснодарского края, которые 24 года состояли в официальном браке, но затем развелись. Однако они какое-то время продолжали жить вместе, а мужчина через месяц после развода даже купил возлюбленной автомобиль, который оформил на нее.

И все же пара решила окончательно расстаться. Поделить автомобиль они не могли. Мужчина обратился в суд, чтобы тот признал машину совместно нажитым имуществом. Сначала он получил отказ. Однако после апелляции деньги, на которое было куплено авто, признали совместно нажитыми.

Верховный суд с этим решением не согласился. Он заключил, что права и обязанности супругов, в том числе имущественные, возникают только в официальном браке. Сюда же относится и совместно нажитое имущество. А обычное совместное проживание таких правовых последствий не может порождать.

Суд оставил в силе первое решение, согласно которому машина присуждается женщине.