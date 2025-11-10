Суд конфисковал у коррупционера из Ивановской области свыше 800 миллионов рублей

Ленинский районный суд Иванова удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего вице-губернатора Сергея Зобнина и его окружения на сумму более 800 миллионов рублей, сообщают «Ведомости» .

Установлено, что чиновник использовал служебное положение для лоббирования интересов строительной компании, фактическим руководителем которой являлся родной брат его супруги Дмитрий Федулов. В период с 2022 по 2024 год при содействии Зобнина государственные и муниципальные заказчики заключили с этой организацией 21 контракт на общую сумму свыше 800 миллионов рублей.

Параллельно суд рассматривает уголовное дело о превышении должностных полномочий и взяточничестве, в котором фигурируют сам Зобнин, Федулов и бывший зампред правительства региона Ирина Эрмиш.

Ранее суд уже накладывал обеспечительные меры на имущество обвиняемых.

