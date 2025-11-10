Суд конфисковал у коррупционера из Ивановской области свыше 800 миллионов рублей
Ленинский районный суд Иванова удовлетворил иск прокуратуры об обращении в доход государства средств бывшего вице-губернатора Сергея Зобнина и его окружения на сумму более 800 миллионов рублей, сообщают «Ведомости».
Установлено, что чиновник использовал служебное положение для лоббирования интересов строительной компании, фактическим руководителем которой являлся родной брат его супруги Дмитрий Федулов. В период с 2022 по 2024 год при содействии Зобнина государственные и муниципальные заказчики заключили с этой организацией 21 контракт на общую сумму свыше 800 миллионов рублей.
Параллельно суд рассматривает уголовное дело о превышении должностных полномочий и взяточничестве, в котором фигурируют сам Зобнин, Федулов и бывший зампред правительства региона Ирина Эрмиш.
Ранее суд уже накладывал обеспечительные меры на имущество обвиняемых.
