Суд до декабря продлил арест экс-губернатору Курской области Смирнову

Мещанский суд Москвы до декабря продлил арест бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову и бывшему первому замгубернатора Алексею Дедову, которых обвиняют в растрате бюджетных денег, сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Смирнова и Дедова судят по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) за хищение 1 млрд рублей, выделенного Корпорацией развития Курской области для строительства фортификационных сооружений на территории приграничья. По мнению следователей, Смирнов вместе с замом руководили данными махинациями.

Позднее Смирнов, который до назначения на пост губернатора был заместителем экс-главы региона Романа Старовойта, дал на него показания, из-за чего последнему мог грозить срок до 20 лет в тюрьме. После отставки с поста министра транспорта РФ Старовойт покончил с собой.

Суд постановил продлить Смирнову и Дедову срок содержания под стражей на 3 месяца.