Суд четвертый раз обязал бизнесмена возместить ущерб, нанесенный землям Люберец

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы управляющей компании «УП Сервис» и люберецкого индивидуального предпринимателя, которые пытались опротестовать решения предыдущих инстанций о возмещении ущерба, нанесенного почвам в деревне Мотяково округа Люберцы, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Ранее по данному факту инспекторы эконадзора ведомства провели контрольные мероприятия.

«Свалка была образована в деревне Мотяково, на участке земель с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. — Совладельцами участка являются местный индивидуальный предприниматель и управляющая компания ООО «УП Сервис». К надзорным мероприятиям были привлечены специалисты аккредитованной лаборатории, которые установили, что площадь незаконного перекрытия отходами превысила 16 тысяч квадратных метров. Нарушение усугублено тем, что часть мусора размещена в прибрежной защитной полосе реки Чернавки».

Сумма рассчитанного ущерба, нанесенного свалкой, превысила 64 млн рублей. Минэкологии подало исковое заявление, в котором просило суд взыскать эти средства в равных долях с правообладателей участка. Данное решение было вынесено, однако ответчики еще трижды пытались его опротестовать, но безуспешно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.