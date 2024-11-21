Суд арестовал склад в Подмосковье по делу замгендиректора «Роскосмоса» Фролова

Наложен арест на складские помещения в Московской области, где находились металлорежущие станки, и на место на парковке в элитном ЖК в центре столицы. Такие санкции применили в рамках дела о хищении 435 млн рублей, фигурантом которого стал замгендиректора «Роскосмоса» Олег Фролов, сообщает РИА Новости .

Арестован одноэтажный склад рядом с Серпуховом в Подмосковье. Площадь помещения составляет 1,5 тыс. кв. м. Размер участка, на котором оно расположено, — 43,5 сотки.

Также на территории есть одноэтажное нежилое помещение, площадь которого 557,9 «квадрата». Еще там расположено здание для обслуживающего персонала, его площадь — 138 кв. м.

Помимо этого, арестовано место на автомобильной парковке в элитном жилом комплексе «Четыре солнца» в столичном Замоскворечье. Ограничения действуют до конца 2024 года.

Фролова арестовали в декабре 2023 года. Следователи считают, что он сговорился с соучастниками, чтобы похитить из бюджета 435 млн рублей при закупке оборудования. В СИЗО также оказались гендиректор АО «НПП „Геофизика-космос“» Евгений Фомичев, сотрудник ПАО «Электромеханика» и ИП.