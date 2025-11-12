Суд арестовал россиянина за комментарий о теракте в «Крокусе»

Суд в Москве на 14 суток арестовал россиянина за экстремистский комментарий под постом в Telegram о теракте в «Крокус сити холле», сообщает РИА Новости .

В материалах дела указывается, что в самом посте подписчикам предлагалось высказать мнение об организаторах нападения. Мужчина в комментарии употребил уничижительный синоним слова «русские».

На гражданина составили протокол по статье КоАП «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» за массовое распространение экстремистских материалов.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта 2024 года. Трагедия унесла жизни 149 человек, еще 609 получили ранения. Материальный ущерб оценивается в 6 млрд рублей. После совершения преступления все четверо преступников пытались скрыться в направлении Украины, но были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Брянской области.

