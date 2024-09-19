Суд арестовал первого фигуранта по делу о стрельбе возле офиса Wildberries

Басманный суд в Москве заключил под стражу первого фигуранта по резонансному делу о стрельбе возле офиса маркетплейса Wildberries, сообщает ТАСС .

Следственный комитет требует заключить под стражу 27 человек, которым предъявлены обвинения. Среди них — сооснователь компании Владислав Бакальчук.

Он был задержан после стрельбы у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов двор». Ему предъявлены обвинения по статьям об убийстве (ст. 105 ч. 2 УК), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК), покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК) и самоуправстве (ст. 330 УК). Вины Бакальчук не признает и рассчитывает, что будет освобожден.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук объявила в компании день траура по погибшим в результате стрельбы в штаб-квартире.

Ранее RTVI сообщало, что здание Басманного суда Москвы оцепили сотрудники полка спецназначения МВД.