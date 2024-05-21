Суд арестовал машины и мотоцикл экс-замминистра обороны Иванова

Суд арестовал два автомобиля и мотоцикл, которые принадлежат временно отстраненному от должности замминистра обороны Тимуру Иванову, сообщает РИА Новости .

У Иванова арестовали минивэн Mercedes-Benz V-класса и внедорожник Chevrolet Suburban. Автомобили были указаны в декларации Иванова за 2019 год. Обе машины в феврале 2023 года перешли бывшей супруге экс-замминистра.

В апреле Светлана Иванова выставила внедорожник на продажу после аварии. По данным сервиса Avtoface, на оба автомобиля наложили ограничения, в том числе и на спортивный мотоцикл MV Agusta. Он появился в декларации в 2019 году. Мотоцикл Иванов в 2022 году переоформил на отца.

Иванов обвиняется во взяточничестве в особо крупном размере. Он мог вступить в сговор с третьими лицами для получения взятки в виде оказания услуг имущественного характера.

Защита принесла в Мосгорсуд четыре пакета с наградами замминистра обороны Тимура Иванова. Сам Иванов свою вину не признает. Он был арестован до 23 июня.