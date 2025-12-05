Суд аннулировал регистрацию компании блогера Никиты Ефремова*

Арбитражный суд Москвы признал недействительной регистрацию компании «Ефремов Интернет», связанной с блогером Никитой Ефремовым*, после выявленных нарушений при оформлении документов, сообщает Постньюс .

Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования прокуратуры и признал недействительной государственную регистрацию компании «Ефремов Интернет». После вступления решения в силу фирма, связанная с блогером Никитой Ефремовым*, потеряет статус юридического лица и может быть исключена из ЕГРЮЛ.

Суд установил, что регистрация компании была проведена с нарушениями и по недостоверному адресу. Аналогичные решения были вынесены еще в отношении 24 компаний, зарегистрированных по тому же адресу.

После внесения отметки о недостоверности налоговая служба заблокирует любые изменения в учредительных документах, а сделки, совершенные от имени компании, могут быть признаны недействительными. Ранее Никита Ефремов* частично признал свою вину в деле о спонсировании терроризма (донаты в ФБК**).

* — включен в перечень экстремистов.

** — признан экстремистской организацией и ликвидирован в РФ.