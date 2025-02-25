Субъекты РФ создадут и будут вести официальные страницы в соцсетях Общество 25 февраля 2025 19:43 Фото - © Медиасток.рф

В рамках исполнения положений ФЗ от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» субъектами Российской Федерации обеспечивается создание и ведение официальных страниц в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.