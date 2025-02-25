Субъекты РФ создадут и будут вести официальные страницы в соцсетях
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В рамках исполнения положений ФЗ от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» субъектами Российской Федерации обеспечивается создание и ведение официальных страниц в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РФ.
Вместе с тем в соответствии с поручением зампредседателя правительства РФ — руководителя аппарата правительства РФ Д. Ю. Григоренко от 23 января 2025 г. № ДГ-П10-1659 в рамках реализации положений ФЗ субъектам России рекомендовано обеспечить:
- выполнение обязательных требований, предъявляемых к официальным страницам государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных организаций (далее — органы и организации);
- регулярное размещение информации на официальных страницах органов и организаций (не менее трех публикаций в неделю);
- регулярное информирование населения об официальных страницах органов и организаций с использованием средств массовой информации (далее — СМИ);
- качество и востребованность аудиторией размещаемой на официальных страницах органов и организаций информации.