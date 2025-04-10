Субъекты РФ получили возможность оперативно отслеживать состояние мусорных полигонов

Российский экологический оператор (РЭО) предоставил регионам доступ к информации о полигонах, полученной с помощью лазерного сканирования, через специализированную систему контроля твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом сообщила пресс-служба администрации РЭО.

«В 2024 году РЭО запустил систему мониторинга объектов размещения ТКО. Прежде всего, она поможет прогнозировать и предотвращать потенциальные проблемы на полигонах. В период с 2022 по 2024 год мы создали 998 цифровых моделей полигонов, используя воздушное лазерное сканирование. Это позволяет регионам самостоятельно оценивать сроки эксплуатации объектов размещения ТКО», — заявила генеральный директор РЭО Ирина Тарасова.

Для определения оставшегося срока службы полигона и создания его трехмерной модели применяются беспилотные летательные аппараты, оснащенные лидарами — портативными сканерами с лазерами. Дрон облетает территорию полигона, собирая необходимые данные. На основе собранной информации формируется цифровая модель, включающая в себя точную карту, текстуры, планы, а также проектную документацию. Это позволяет оценивать остаточную вместимость, срок службы объекта и выявлять возможные нарушения, такие как выход отходов за границы участка или просачивание фильтрата.

Сформированные трехмерные модели позволяют определять ключевые характеристики объектов: максимальный объем, доступный для заполнения отходами, накопленное количество отходов, высотные отметки, крутизну углов откосов. Кроме того, они обеспечивают возможность контроля за соблюдением действующих требований российского законодательства в области обращения с отходами.

«Разработка системы мониторинга ТКО стала важным этапом в процессе импортозамещения. Это первая программа РЭО, внесенная Министерством цифрового развития России в реестр отечественного программного обеспечения. Теперь региональные власти могут анализировать работу полигонов в режиме реального времени и предотвращать возможные риски», — подчеркнул заместитель генерального директора по цифровизации РЭО Алексей Буров.

Для получения доступа к системе необходимо перейти по ссылке fly.reo.ru и зарегистрироваться. После этого на указанный адрес электронной почты будет отправлено письмо с данными для входа в систему. После регистрации станут доступны результаты воздушного лазерного сканирования всех объектов, находящихся на территории соответствующего субъекта РФ.

Инструкция по использованию системы мониторинга ТКО размещена на официальной странице воздушного лазерного сканирования сайта РЭО.