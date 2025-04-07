Субботник вдоль железной дороги прошел в Павлово-Посадском городском округе

В Павлово-Посадском городском округе прошла череда субботников. Основные локации для проведения данного мероприятия выбраны не простые: несанкционированные проходы через железнодорожные пути в Павловском Посаде и несколько локаций в Электрогорске, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В субботнике приняли участие Глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов, его заместители Александр Кулаков, Александр Федоров, Владимир Шевелин, Игорь Ордов, Камиля Маркова, сотрудники Администрации, муниципальных учреждений и граждане, кому не безразличен родной город.

«Субботник — это больше, чем просто традиция или привычное наведение порядка. Для меня это настоящий символ единства, заботы и уважения к месту, где мы живем», — сказал глава округа Денис Олегович.

За несколько часов одной дружной командой было собрано невероятное количество мусора: пластиковые и стеклянные бутылки и емкости, жестяные банки, старая мебель и много того, чему не место на улицах города. К субботнику также было привлечено несколько единиц техники. Убрана поросль и кустарники.

Денис Семенов отдельно отметил территориальные отделы, которые еженедельно проводят субботники на своих территориях.

«Берегите природу, уважайте свой дом и помните: чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят!» — подытожил он.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.