Субботник в честь дня эколога провели в Дмитрове

В Дмитровском филиале ГКУ МО «Мособллес» прошел субботник, приуроченный ко дню эколога и Всемирному дню окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба Комлесхоза Подмосковья.

В Деневском участковом лесничестве в уборке приняли участие 20 человек. Вместе со старшим участковым лесничим Константином Зиминым лесной участок вблизи поселка Подосинки привели в порядок члены школьного лесничества «Green Area», учащиеся 1-6 классов и их родители, педагоги Подосинковской средней общеобразовательной школы.

Общими усилиями удалось собрать 6 кубометров мусора на площади 0,5 га.

На протяжении 5 лет сотрудники Дмитровского лесничества собираются 5 июня со школьниками, чтобы в день эколога провести субботник. Это мероприятие объединяет людей, которые в конкретном поступке проявляют заботу о лесе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.