Наследие химической промышленности СССР было во многом растрачено и растранжирено, заявил президент России Владимир Путин во время пленарной сессии Форума будущих технологий. По словам главы государства, сейчас такой итог вызывает стыд, сообщает ТАСС .

Путин подчеркнул, что Советский Союз был лидером в Европе и занимал второе место в мире по общему объему производства в химической промышленности. По словам президента, он «с огромным сожалением» признает, что это наследие во многом растранжирили и растратили.

«Стыдно, честно говоря! Стыдно перед людьми, которые всю жизнь свою положили на то, чтобы создать химическую промышленность Советского Союза, работали на будущие поколения», — сказал глава России.

В ходе выступления на форуме Путин также подчеркнул, что РФ необходимо добиться превосходства в химии и создании материалов. По его словам, в том числе это необходимо, чтобы быть в числе лидеров по главным направлениям научно-технологического развития.