Ступинцы возложили цветы к мемориалам города в честь погибших в годы ВОВ героев

«Дорогие ветераны, труженики тыла, уважаемые жители и гости округа. 22 июня — День памяти и скорби. День, который навсегда останется в наших сердцах напоминанием о страшных событиях, произошедших в нашей стране 84 года назад. В год защитника Отечества мы поименно вспоминаем наших героев, их беспримерное мужество и героизм. Низкий поклон всем, кто боролся с фашизмом и восстановил страну из руин, — сказал Сергей Мужальских.

Памятную акцию посетило более 200 человек: представители депутатского корпуса, общественной палаты, администрации округа, работники местных предприятий и организаций, военнослужащие, члены Ассоциации ветеранов СВО, ветераны, воспитанники военно-патриотических объединений, волонтеры, активисты «Единой России» и жители.

Минутой молчания и оружейным залпом участники мероприятия отдали дань уважения погибшим героям и жертвам войны.

Собравшиеся возложили цветы к Вечному огню и мемориалам сквера.

Свыше 15 тысяч жителей округа с оружием в руках защищали Родину на фронте. 12 тысяч земляков не вернулись с полей сражений. Женщины, старики и дети трудились на производстве, обеспечивая фронт всем необходимым.

Благодаря трудовому и ратному подвигу ступинцев указом президента России в сентябре 2021 года Ступино присвоено высокое почетное звание «Город трудовой доблести».

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны. «Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.