Ступинцы в День города передавали гумпомощь для жителей приграничья

В городском округе Ступино 31 августа отметили День города, в рамках которого все желающие смогли поучаствовать в благотворительной акции, передав гуманитарную помощь жителям приграничных территорий. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В День города, 31 августа, в городском округе Ступино каждый желающий смог стать участником акции «Доброе дело» и передать гуманитарную помощь для жителей Курской и Белгородской областей.

В мероприятии принял участие глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. Он также принес необходимые вещи и товары для жителей Курской области.

«В День города не только отмечаем, но и совершаем добрые поступки. Сегодня в Ступино проходит сбор гуманитарной помощи жителям Курской и Белгородской областей. Очень много отзывчивых и добрых жителей в нашем округе, они оказывают различную посильную помощь, в том числе и материальную. Сотрудники пунктов рассказывают, что уже собрано большое количество одежды, в центры продолжают приносить продукты, медикаменты и средства личной гигиены», — отметил Мужальских.

На территорию округа прибыли более 170 человек из Курской области. Пункт временного размещения развернут на базе социально-оздоровительного центра «Сосновый бор».

Волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким, а также жителям Курской помощи работает по адресу в Ступине: улица Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22. Помимо этого, необходимые товары можно принести в общественную приемную «Единой России», которая находится на проспекте Победы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам городских округов посетить места размещения переселенцев из Курской области.

«Прошу, уважаемые главы, посетить (места размещения — ред.) каждого из вас, знаю, что и Максим (Красноцветов, глава г. о. Пушкинский — ред.) это уже сделал, уверен, что каждый посетит места, где находятся дети, взрослые. Для того чтобы убедиться, что комплекс вопросов урегулирован», — сказал Воробьев.