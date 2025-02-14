Ступинцы почтили память воинов-интернационалистов

В преддверии Дня памяти воинов–интернационалистов, на территории школы № 8 прошло мероприятие, посвященное Дню вывода войск из Афганистана. Этот день — важная дата в истории России, напоминающая о мужестве и героизме наших солдат, выполнявших интернациональный долг за пределами страны, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На памятный митинг собрались глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, руководитель Ступинского отделения Московского областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство», депутат Игорь Колтыгин, ветераны, родственники участников боевых действий, молодогвардейцы, учащиеся, жители города, чтобы отдать дань памяти всем, кто причастен к героическим событиям войны в Афганистане, кто исполнял служебный долг за пределами Родины.

«Мы отмечаем 36-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана. Верность воинскому долгу и преданность Родине наших ветеранов — пример для нынешнего поколения защитников России. Как герои Великой Отечественной войны, сегодня земляки защищают национальные интересы России на территории проведения спецоперации. Желаю всем мирного неба над головой и добра», — отметил Сергей Мужальских.

Один из героев учился в школе № 8 — Корень Геннадий Васильевич. Будучи капитаном-штурманом вертолетной эскадрильи авиаполка пограничных войск, выполнял боевые задачи в Афганистане. За время службы совершил 20 боевых вылетов. В 1984 году в составе экипажа эвакуировал раненных. Погиб при возвращении на базу из-за повреждения вертолета. Посмертно награжден Орденом Красной Звезды.

К его мемориальной доске присутствующие возложили цветы.

В округе проживают 1087 ветеранов боевых действий и их близкие.

Память о героях, которые отдали свои жизни за Родину, живет в сердцах людей. Мы помним о них и гордимся их мужеством и отвагой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.