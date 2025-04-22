Ступинцам предлагают выбрать для преображения одну из двух территорий в городе

Жителям округа предоставлена возможность повлиять на облик города, приняв участие во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных пространств для благоустройства. Голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вынесено две территории, расположенные в центральной части города, одна из которых будет благоустроена в случае победы в голосовании.

Первый вариант — сквер вдоль улицы Маяковского, находящийся вблизи площади Ленина. Площадь пространства составляет почти 5,5 тыс. кв. м. Проект благоустройства предусматривает создание гостевых парковочных карманов, устройство твердых покрытий дорожек, установку парковых диванов и урн, монтаж современного освещения и комплексное озеленение.

Второй объект, предложенный для голосования, — пешеходная зона вдоль улицы Андропова, на участке от проспекта Победы до улицы Пушкина, рядом со школой № 2. Площадь территории, планируемой к благоустройству, составляет около 3 тыс. кв. м. Планируется заменить существующие твердые покрытия, установить малые архитектурные формы (скамейки, урны), смонтировать систему наружного освещения и провести газонное озеленение.

Принять участие в голосовании и выбрать проект может каждый житель старше 14 лет. Сделать это можно на единой платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, используя учетную запись на портале Госуслуг.

В голосовании традиционно помогают волонтеры. Присоединиться к команде волонтеров может любой желающий в возрасте от 14 лет, пройдя регистрацию на платформах volonter.mosreg.ru и Добро.рф.

Участие в голосовании — реальная возможность для каждого жителя внести вклад в развитие комфортной городской среды и выбрать, какая именно территория в Ступино преобразится в будущем.

⁣Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.