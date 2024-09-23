Ступинской молодежи рассказали, как защититься от телефонных мошенников

В Молодежном центре при поддержке центра «Армеец» состоялся интерактивный семинар, посвященный интернет-безопасности. Мероприятие было направлено на то, чтобы научить подростков распознавать и предотвращать мошеннические схемы, которые используются злоумышленниками для кражи денег или личных данных, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Ступино.

С учащимися школы № 2 встретился начальник отдела по борьбе с мошенничеством Ступинского ОМВД Владимир Березкин. Полицейский рассказал о самых распространенных видах интернет-мошенничества, продемонстрировав на реальных примерах, как злоумышленники манипулируют людьми, вызывая у них чувство страха или доверия.



Особое внимание уделили тактикам телефонных мошенников. Владимир Березкин провел с подростками практическое занятие, во время которого разыграл сценарий типичного мошеннического звонка. Участники семинара наглядно увидели, как злоумышленники пытаются ввести в заблуждение и выманить конфиденциальную информацию.



«Самое главное оружие против мошенников — бдительность и здравый смысл. Если вы почувствовали, что собеседник пытается вас обмануть, немедленно прервите разговор», — подчеркнул Владимир Березкин.



В завершение мероприятия состоялся квиз, посвященный вопросам информационной безопасности, где участники отвечали на вопросы, закрепляя полученные знания.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился со словами благодарности к работникам ДК «Молодежный». Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Хочу вас поблагодарить за то, что детям уделяете внимание. Мы понимаем, как важны дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.