Ступинской финансовой службе исполнилось 85 лет

День финансиста отмечается 8 сентября. В этот день ступинской финансовой службе исполняется 85 лет, Контрольно-счетная палата округа отметит свое 15-летие, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских поздравил с праздником Финансовую службу и Контрольно-счетную палату округа с праздником.

«В этом году финансовой службе муниципалитета исполняется 85 лет. Рад, что сегодня с нами в зале — ветераны, люди, способствующие созданию и становлению финансовой службы и Контрольно-счетной палаты. За десятилетия, прошедшие со дня основания службы, наш округ изменился. При поддержке президента и губернатора Ступино растет и развивается. Мы участвуем во всех региональных программах и проектах, которые действуют на территории Московской области, — отметил Сергей Мужальских. — В этом году исполняется 15 лет Контрольно-счетной палате округа. Работа контрольного органа важна. Сотрудники Контрольно-счетной палаты успешно справляются с поставленными задачами. Спасибо за ваш труд. Слова благодарности адресую нашим ветеранам. Для нас дороги поддержка, знания и опыт, которыми вы делитесь с нами».

Руководитель муниципалитета вручил ветеранам и лучшим сотрудникам службы почетные грамоты, благодарственные письма и памятные подарки.

К поздравлению присоединились председатель окружного Совета депутатов Александр Сухачев, советник главы округа Павел Челпан, председатель Контрольно-счетной палаты Лариса Петрожицкая и начальник финансового управления Татьяна Калабина.

«Уважаемые коллеги, поздравляю с профессиональным праздником! Огромное спасибо за труд. Желаю вам слаженной эффективной работы, здоровья, добра и мира вам и вашим близким», — сказала Лариса Петрожицкая, председатель Контрольно-счетной палаты округа.

Лариса Петрожицкая выступила с докладом, посвященным изменениям, новым подходам в работе финансовой службы и Контрольно-счетной палаты округа.

С момента образования ступинской финансовой службы в ней трудятся высококлассные, ответственные специалисты, способные принимать грамотные, четко выверенные решения в соответствии с законодательством.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в сложившейся в России экономической ситуации правительство Подмосковья старается найти индивидуальный подход к каждому предпринимателю, работающему на территории региона.

«В отечественной экономике изменилось многое — одни ушли с российского рынка навсегда, другие продали бизнес партнерам. Все это заставляет нас искать новые решения и способы поддержать предпринимателей — как бывалых, так и тех, кто только начинает», — сказал Воробьев.