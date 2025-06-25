Ступинским пенсионерам рассказали, как не стать жертвой телефонных мошенников

О схемах обмана и способах защиты от телефонных мошенников пенсионерам Ступина рассказал старший помощник городского прокурора Александр Карандеев в центре социального обслуживания «Ступинский», передает пресс-служба прокуратуры.

Правоохранитель напомнил, что Госслужбы никогда не просят по телефону паспортные данные, номера карт или коды из СМС, а Центробанк и «Госуслуги» не звонят — у них нет колл-центров.

«Даже если вы стали жертвой обмана, первое, что нужно сделать, — обратиться в полицию», — подчеркнул Карандеев.

В округе ежедневно фиксируются десятки обращений от обманутых граждан. Мошенники используют любые уловки — от фейковых СМС «от знакомого» до звонков от «сотрудников банка».