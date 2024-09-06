Ступинские металлурги задали волнующие их вопросы в ходе выездной администрации

Встреча в формате выездной администрации прошла для сотрудников предприятия «СМК». В мероприятии приняли участие глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, заместители главы, управляющий директор АО «СМК» Андрей Завражнов, председатель совета депутатов Александр Сухачев, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

К руководителю муниципалитета обращались жители по вопросам, касающихся различных сфер жизнедеятельности — торговля, благоустройство, развитие летней оздоровительной кампании, привлечение врачей в Ступино.

Сотрудник «СМК» отметил нехватку кадров в сфере здравоохранения, особо обратил внимание на дефицит педиатров в детской поликлинике. Сергей Мужальских подробно рассказал, какие шаги предпринимаются в округе для решения данной проблемы. На уровне муниципалитета действует ряд мер социальной поддержки, в их числе — компенсация аренды жилья, ежемесячная доплата «Молодым специалистам», «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Приведи друга», «Земля врачам» и другие. В округе принята дополнительная помощь для врачей-педиатров — выделение служебного жилья с возможностью приватизации через 12 лет непрерывной работы, единовременная выплата для переезда из другого региона в размере 200 тыс. рублей.

На данный момент несколько детских врачей пришли работать в Ступино, в ближайшее время ожидается еще 4.

«Мы провели выездную администрацию для сотрудников Ступинской металлургической компании. Вместе с профильными заместителями обсудил с жителями вопросы, которые наиболее волнуют их. Это — благоустройство, работа с молодежью, перепланировка нежилых помещений и другие. Все обращения мы приняли в работу», — отметил Сергей Мужальских.

Как сказал ведущий инженер лаборатории неразрушающего контроля АО «СМК» Иван Казачков, житель города Ступино, встречей он остался доволен. На выездную администрацию Иван Владимирович пришел с вопросом о перспективах строительства новых многоквартирных домов в городе.

«Меня интересовал вопрос развития нашего города, в плане строительства. В Ступино существует проблема недостроев. Молодым семьям хочется уже приобретать свое жилье, а в городе новостроек нет, — подчеркнул Иван Казачков. — Встречей остался доволен, заместитель главы Юрий Михалев рассказал мне перспективный план развития территории, судьбу недостроенных домов».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что, если есть трудности с внедрением биометрии, если есть обоснования, нужно попридержать ее введение там, где это беспокоит человека.

«Мы должны разъяснять, мы должны внимать угрозам, которые слышим», — сказал он.