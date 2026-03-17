Ступинские лицеисты изучают подвиги в новом формате

Председатель местного отделения «Движения Первых» Надежда Мельниченко 13 марта передала первичному отделению образовательного учреждения сборник графических новелл «Герои на защите Отечества», изданный обществом «Знание».

Издание включает 15 рассказов о военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации. Автором литературной части выступил писатель Олег Рой, иллюстрации подготовлены профессиональными художниками.

Выбранный формат позволяет адаптировать сложные темы для восприятия детской аудиторией.Особый интерес у школьников вызвала история уроженки Ступино Людмилы Болилой. До апреля 2023 года она работала фельдшером на подстанции скорой помощи в городском округе, после чего добровольно приняла решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевых задач ефрейтор, исполнявшая обязанности медсестры мотострелкового подразделения, закрыла собой раненого бойца во время обстрела и получила тяжелые ранения. В 2025 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Людмиле Болилой присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».

По словам юных читателей, иллюстрированное издание помогло прочувствовать значимость описываемых событий и понять драматизм ситуаций, в которых оказывались защитники Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.