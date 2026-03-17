Ступинские лицеисты изучают подвиги в новом формате
Фото - © Первичное отделение Движения первых Лицея № 2 города Ступино
Учащиеся лицея № 2 городского округа Ступино получили возможность изучить истории мужества и отваги участников специальной военной операции в современном формате, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Председатель местного отделения «Движения Первых» Надежда Мельниченко 13 марта передала первичному отделению образовательного учреждения сборник графических новелл «Герои на защите Отечества», изданный обществом «Знание».
Издание включает 15 рассказов о военнослужащих, удостоенных звания Героя Российской Федерации. Автором литературной части выступил писатель Олег Рой, иллюстрации подготовлены профессиональными художниками.
Выбранный формат позволяет адаптировать сложные темы для восприятия детской аудиторией.Особый интерес у школьников вызвала история уроженки Ступино Людмилы Болилой. До апреля 2023 года она работала фельдшером на подстанции скорой помощи в городском округе, после чего добровольно приняла решение отправиться в зону проведения специальной военной операции. В ходе выполнения боевых задач ефрейтор, исполнявшая обязанности медсестры мотострелкового подразделения, закрыла собой раненого бойца во время обстрела и получила тяжелые ранения. В 2025 году Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина Людмиле Болилой присвоено звание Героя России с вручением медали «Золотая Звезда».
По словам юных читателей, иллюстрированное издание помогло прочувствовать значимость описываемых событий и понять драматизм ситуаций, в которых оказывались защитники Отечества.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».
«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.