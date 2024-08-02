Ступинские десантники и ветераны ВДВ возложили цветы к Вечному огню

В сквере имени героя Советского Союза Владимира Полякова на торжественной церемонии в честь 94-й годовщины образования ВДВ собрались ступинские десантники, ветераны, представители администрации, депутатского корпуса, общественной организации «Боевое Братство», воспитанники молодежных военно-патриотических клубов, волонтеры, активисты местного отделения партии «Единая Россия», жители города. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«„Крылатая пехота“ — гордость российской армии. Десантники всегда на передовой, в горячих точках, успешно выполняют поставленные задачи. И сегодня в специальной военной операции десантники доблестно защищают интересы нашего государства, проявляя отвагу и мужество. Поздравляю с праздником! Желаю вам и вашим близким мира, здоровья и добра! Слава ВДВ!» — сказал глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских.

Со словами поздравлений также выступили депутат Московской областной Думы Андрей Голубев и председатель Союза десантников округа Валерий Рябов.

Андрей Голубев поблагодарил воинов в голубых беретах за доблесть и отвагу, вспомнил тех, кто отдал свою жизнь, выполняя воинский долг.

Со дня образования войск десантники вписали немало героических страниц в историю Отечества. Воины с честью прошли фронтами Великой Отечественной войны, показали всему миру боеготовность на масштабных военных учениях в послевоенный период. В ходе выполнения боевых задач в Венгрии и Чехословакии, Афганистане и на Северном Кавказе воины-десантники завоевали право называться элитой Вооруженных Сил России. И сегодня десантники доказывают, что для них нет невыполнимых задач.

Участники церемонии возложили цветы к мемориалам и Вечному огню.

Завершилось торжественное мероприятие общей фотографией.



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